Эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в Москве продлится до 2025 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Москва станет экспериментальной площадкой по развитию искусственного интеллекта, для проведения эксперимента будет обеспечен специальный правовой режим. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий установление в Москве специального правового режима в сфере искусственного интеллекта. Предполагается, что эксперимент начнется 1 июля 2020 года и продлится пять лет.

"Специальный правовой режим предлагается ввести в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также последующего использования результатов его применения", - сказал Лысенко. Он отметил, что проведение эксперимента позволит установить, какие общие правовые нормы, регулирующие данную сферу, должны быть скорректированы, а какие - введены впервые. "Это позволит создать правовую базу для использования ИИ-технологий", - пояснил глава департамента.

Он добавил, что эксперимент будет полностью соответствовать действующим и планируемым требованиям по работе с обезличенными данными в рамках 152-ФЗ. По его словам, проведение эксперимента синхронизировано с нацстратегией развития искусственного интеллекта, утвержденной указом президента в октябре 2019 года.

Как уточнил ТАСС экс-замглавы Минкомсвязи РФ, президент фонда информационной демократии Илья Массух, внедрение ИИ в различные сферы жизни москвичей даст положительный и прогрессивный эффект. В законопроекте "об экспериментальном режиме" пропишут требования по защите персональных данных граждан и использования псевдоданных, которые собираются исключительно в анонимном режиме.

Сферы применения ИИ

"Искусственный интеллект тормозится предыдущими нормативными актами, которые были приняты в доцифровую эпоху, принятие этого закона расширяет возможность использования технологий вместо людей: это связано и с беспилотниками, и врачами, и со сферой образования, и учетными системами, и сферой безопасности", - сказал Массух. Он убежден, что именно в этих областях искусственный интеллект работает на благо людей. "Так что, это полезный закон, особенно, если он так четко ограничивает в правах использования ИИ и ни в коем случае недопущения никакого вреда и утечек", - сказал Массух.

С ним согласен российский предприниматель в сфере информационных технологий, ИИ и разработки программного обеспечения Игорь Ашманов. По его словам, законопроект должен гарантировать обеспечение сохранности персональных данных граждан, а также безопасность при передвижении по городу.

"Эксперимент, например, может коснуться применения искусственного интеллекта для беспилотного транспорта на некоторых участках дорог. Всерьез выпустить беспилотный транспорт на дороги РФ требует огромной законодательной базы, которая определит ответственность за аварии, произошедшие по вине беспилотника. К слову, "Яндекс" делает один из лучших в мире беспилотник, он реально едет, но он полностью заточен на автономную работу: не требуется специальных разметок на дорогах, знаков или маячков. "Яндекс" это мотивирует тем, что беспилотник не должен потеряться и плохо себя вести, если этой разметки не окажется, но с точки зрения безопасности гораздо лучше, когда улицы города подготовлены. Наверное, правильнее, чтобы у мэрии была внешняя система, которая следит за всеми беспилотниками от разных производителей, чтобы всегда можно было увидеть карту беспилотников и за ними следить", - сказал Ашманов.

Он отметил, что у граждан также есть бытовые беспилотники стоимостью от 50 до 100 тыс. рублей. По его мнению, для контроля и слежения за данными дронами также необходимо наладить специальную техническую структуру, которая позволит идентифицировать устройства, вести регистрацию их владельцев, формировать интернет-план полетов и т.д.

Правовое регулирование

Законопроект об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий ИИ в Москве внесли в пятницу на рассмотрение Госдумы. Первый вице-спикер Александр Жуков и член комитета по госстроительству и законодательству Ирина Белых внесли законопроект об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий ИИ в Москве. Документ предполагает, что условия, требования, порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий ИИ, а также механизм обработки обезличенных персональных данных будут регламентироваться столичным правительством.

"Москва предложила организовать на своей территории экспериментальный режим, который может обеспечить развитие конкретных областей, которые связаны с IT-технологиями и развитием искусственного интеллекта <...> Закон имеет довольно рамочный характер, в нем определяются цели и задачи экспериментального правового режима", - пояснила Белых.

Как ожидается, специальный правовой режим позволит установить, какие общие правовые нормы должны быть скорректированы, а какие - введены впервые. Это позволит создать правовую базу для использования ИИ-технологий, а также сформировать эффективное регулирование оборота обезличенных данных.

Опыт столицы

Белых отметила, что в Москве регулярно ведется научно-исследовательская работа в данном направлении и за семь лет город поднялся со 192 места на 38 в глобальном рейтинге умных городов, заняв лидирующие позиции по оказанию электронных услуг. Согласно опросам общественного мнения, более 90% горожан поддерживают применение ИИ на транспорте, в здравоохранении и образовании.

В этой связи глава столичного департамента информационных технологий Лысенко добавил, что в мегаполисе уже реализуются проекты с использованием ИИ, направленные на повышение качества жизни горожан и улучшение условий ведения бизнеса. Так, в общегородском контакт-центре уже несколько лет работает виртуальный оператор, который уже умеет отвечать на вопросы горожан по 30 направлениям. Кроме того, полностью автоматизирована линия по приему показаний индивидуальных приборов учета.

С 2011 года в мегаполисе действует интеллектуальная транспортная система, которая помогает регулировать транспортные потоки, объединяя светофоры, детекторы и камеры видеонаблюдения. Данные с них отправляют в ситуационный центр ЦОДД, чтобы затем на их основе делать краткосрочные и стратегические прогнозы и впоследствии управлять ситуацией на дорогах. Помимо этого, детекторы на светофорах и камеры помогают определять, насколько дороги загружены, благодаря чему ИИ принимает решение о длительности включения зеленого или красного сигнала.

На данный момент ИИ уже внедряется и в столичном здравоохранении. В частности, на базе нескольких поликлиник тестируется система поддержки принятия врачебных решений. "Цифрового помощника врача" представили в январе этого года в ходе ассамблеи "Здоровая Москва". Цифровые инструменты будут поддерживать принятие клинических решений на каждом этапе обследования и лечения пациента.