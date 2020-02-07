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Порядка 14 млн штрафов выписано за год в Москве за превышение скорости от 20 до 40 км/ч

Сейчас штраф за такое превышение составляет 500 рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Система фото- видеофиксации выявила около 26 млн нарушений на дорогах Москвы в 2019 году, из них 14 млн - за превышение скорости от 20 до 40 км/ ч. Об этом сообщил в пятницу журналистам замруководителя дирекции фотовидеофиксации столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов.

"С помощью камер видеофиксации за 2019 год за превышение скорости от 20 до 40 км/ч выписано более 14 млн постановлений. Из них 60 тыс. раз, когда автолюбители превышали скорость свыше 60 км/ч. Это, конечно, потенциальные убийцы", - подчеркнул Чернов.

Он напомнил, что ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Документом, в частности, за превышение скорости на 20-40 км/ ч предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас от тысячи до 1,5 тыс.), более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей). Либо водитель может быть лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей или лишение прав на один год.

"Те штрафы, которые сейчас установлены неспособны регулировать и снижать количество нарушений, это не тот порог, который может остановить нарушителей", - отметил Чернов. Вместе с тем он высказал мнение, что и после повышения штрафов все равно останется группа людей, для которых сумма штрафа не имеет значения.

Ранее документ подверг критике глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, указав, что он "не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, поскольку, например, введение штрафа за превышение скорости в 5 тыс. рублей непосильно для многих людей.

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