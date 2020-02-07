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В Лондоне представили неизвестные письма Чарльза Диккенса

В Доме-музее писателя можно прочитать 25 его посланий

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Письма Чарльза Диккенса (1812-1870), никогда ранее не публиковавшиеся, представлены в Доме-музее писателя в Лондоне по случаю его дня рождения, отмечаемого 7 февраля. Об этом сообщает в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

По словам директора музея Синди Сагрю, 25 писем Диккенса помогают ответить на вопрос, "что он делал, чтобы стать" одним из крупнейших прозаиков XIX века. Письма свидетельствуют о способности романиста работать в любой обстановке, говорит директор.

В одном из писем Диккенс отмечает, что работает до изнеможения, "с 10 часов утра выжимая из себя все, что можно". "Он работал изо всех сил и при этом вовсю наслаждался жизнью", - говорит Сагрю. "Вчера я [после работы] много гулял, - указывает писатель. - Сегодня верхом на лошади проеду 30 миль".

Другие неопубликованные письма раскрывают напряженные отношения Диккенса с отцом.

Письма являются частью обширной коллекции рукописей, книг из его библиотеки и личных вещей, которые музей приобрел за £1,8 млн ($2,3 млн) у коллекционера из США, собиравшего ее 40 лет.

По словам праправнука Чарльза Диккенса Марка, "этот поразительный материал приближает нас к самому человеку, его характеру, чувствам, семье и друзьям". Коллекция теперь будет каталогизирована и выставлена в музее в районе Холборн, где писатель жил с марта 1837 года по декабрь 1839 года.

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