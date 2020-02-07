В Лондоне представили неизвестные письма Чарльза Диккенса

По словам директора музея Синди Сагрю, 25 писем Диккенса помогают ответить на вопрос, "что он делал, чтобы стать" одним из крупнейших прозаиков XIX века. Письма свидетельствуют о способности романиста работать в любой обстановке, говорит директор.

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Письма Чарльза Диккенса (1812-1870), никогда ранее не публиковавшиеся, представлены в Доме-музее писателя в Лондоне по случаю его дня рождения, отмечаемого 7 февраля. Об этом сообщает в пятницу вещательная корпорация Би-би-си .

В одном из писем Диккенс отмечает, что работает до изнеможения, "с 10 часов утра выжимая из себя все, что можно". "Он работал изо всех сил и при этом вовсю наслаждался жизнью", - говорит Сагрю. "Вчера я [после работы] много гулял, - указывает писатель. - Сегодня верхом на лошади проеду 30 миль".

Другие неопубликованные письма раскрывают напряженные отношения Диккенса с отцом.

Письма являются частью обширной коллекции рукописей, книг из его библиотеки и личных вещей, которые музей приобрел за £1,8 млн ($2,3 млн) у коллекционера из США, собиравшего ее 40 лет.

По словам праправнука Чарльза Диккенса Марка, "этот поразительный материал приближает нас к самому человеку, его характеру, чувствам, семье и друзьям". Коллекция теперь будет каталогизирована и выставлена в музее в районе Холборн, где писатель жил с марта 1837 года по декабрь 1839 года.