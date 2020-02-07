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Китайская вирусная пневмония

CNN: медики проверят на коронавирус пассажиров круизного лайнера в порту Нью-Джерси

По данным телекомпании, судно совершало круиз по Карибскому морю с заходом в Пуэрто-Рико, Сент-Китс и Невис и Антигуа

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Пассажиры американского круизного лайнера The Anthem of the Seas, пришвартовавшегося в пятницу рано утром в порту Бейонн штата Нью-Джерси, пройдут там тщательную медицинскую проверку в связи с возможным инфицированием коронавирусом нового типа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Центров по контролю за заболеваниями и профилактике.

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"На борту есть люди, которые ранее совершали поездки в Китай, и эксперты Центров по контролю за заболеваниями и профилактике, а также представители органов здравоохранения штата Нью-Джерси после швартовки поднимутся на борт и проведут оценку ситуации с коронавирусом", - привела телекомпания его слова.

Мэр Бейонна Джимми Дэвис сообщил в пятницу в Twitter, что был проинформирован о прибытии лайнера туристической компании Royal Carribean, и выразил уверенность в том, что медицинские эксперты "полностью готовы и имеют все необходимое оборудование для реагирования на любые проблемы, которые могут вызвать озабоченность".

По данным телекомпании, лайнер совершал круиз по Карибскому морю с заходом в Пуэрто-Рико, Сент-Китс и Невис и Антигуа. Пассажиры должны были сойти на берег в пятницу.

Теги
СШАКитайская вирусная пневмония
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