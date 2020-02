CNN: медики проверят на коронавирус пассажиров круизного лайнера в порту Нью-Джерси

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Пассажиры американского круизного лайнера The Anthem of the Seas, пришвартовавшегося в пятницу рано утром в порту Бейонн штата Нью-Джерси, пройдут там тщательную медицинскую проверку в связи с возможным инфицированием коронавирусом нового типа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Центров по контролю за заболеваниями и профилактике.