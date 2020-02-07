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Netflix назвал фильмы и сериалы, которые убрал по требованию правительств разных стран

В перечне фигурируют "Цельнометаллическая оболочка" Кубрика и "Последнее искушение Христа" Скорсезе

Netflix впервые обнародовал список фильмов и шоу, которые были запрещены к показу в отдельных странах с 2015-го по 2020 год. Об этом сообщает Variety.

В перечень вошло девять наименований. В частности, во Вьетнаме под ограничение попал фильм Стэнли Кубрика "Цельнометаллическая оболочка", а в Сингапуре "Последнее искушение Христа" Мартина Скорсезе. В Саудовской Аравии Netflix запретили показывать один из эпизодов сериала "Патриотический акт с Хасаном Минхаджем" с участием актера и сценариста Хасана Минхаджа, который критикует Эр-Рияд за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

В Новой Зеландии был исключен документальный фильм "Мост" о попытках самоубийств на мосту через пролив Золотые Ворота в Сан-Франциско. Для зрителей из Германии ограничили доступ к фильму "Ночь живых мертвецов".

С начала 2020 года Netflix пришлось ограничить доступ пока только к одному фильму - комедии The Last Hangover бразильской комик-группы Porta dos Fundos. Ограничение было введено по запросу властей Сингапура.

Как уверяет компания, эти девять случаев - единственные, когда контент был заблокирован из-за цензуры. Netflix планирует публиковать подобный отчет ежегодно. 

Netflix предоставляет услуги потокового вещания в более чем 190 странах. В их число входит Россия. Компания была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи.

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