В Северной Осетии могут создать школу молодых ученых

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Школа молодых ученых может появиться в Северной Осетии. Идею ее создания поддержал руководитель республики Вячеслав Битаров на ежегодной премии главы региона в области науки и техники.

"Молодой ученый Мария Ковалева рассказала, что многим исследователям необходима методическая поддержка при организации научной деятельности и оформлении работ для публикаций в научных журналах. В этой связи прозвучало предложение организовать в республике школу молодых ученых, в рамках которой опытные представители научного сообщества Северной Осетии и других регионов России будут читать лекции и проводить обучение", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Битаров поддержал данную инициативу, поручив разработать конкретные предложения по организации школы.

"Россия ставит перед собой задачу войти в число государств, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных областях научно-технического прогресса. Достичь этой важной цели, двигать общество вперед предстоит вам", - обратился руководитель республики к молодым ученым.

Всего на соискание премии претендовали представители 13 научных проектов. Конкурсной комиссией были отобраны четыре работы: авторы трех из них - молодые ученые, один из которых в период создания проекта и подачи заявки учился в общеобразовательной школе.

Премия главы республики в области науки и техники для учащихся общеобразовательных школ, молодых ученых и специалистов вручается в ежегодно с 2010 года. Она является средством поощрения за научные исследования, вносящие значительный вклад в развитие естественных и технических наук, за разработку и освоение передовой техники, материалов и технологий нового поколения, обеспечивающих повышение темпов и эффективности развития экономики.