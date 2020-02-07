Виртуальную галерею черкесского искусства создадут в Адыгее

МАЙКОП, 7 февраля. /ТАСС/. Грант, полученный Северокавказским филиалом музея искусств народов Востока, позволит в ближайшие три года создать виртуальную галерею черкесского искусства, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения культуры.

"Северокавказский филиал госмузея народов Востока признан победителем в конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований, представив проект "Культурные диффузии России и Турции: искусствоведческий и социокультурный анализ". На средства гранта - 1,8 млн рублей - будут проведены исследования, на основе которых через три года появится виртуальная галерея черкесского искусства", - сказали в пресс-службе.

В основу экспозиции ляжет сформированный электронный банк данных по художественным объектам мастеров-черкесов Северного Кавказа и Турции постперестроечного и постсоветского периода. Сотрудники музея исследуют живописные, графические и музыкальные работы, созданные мастерами-черкесами Северного Кавказа и Турции на рубеже XX-XXI веков. Предполагается установить общие черты и различия в картинах мира адыгских художников страны и зарубежья, обосновать разницу художественных направлений и стилей. Эта работа откроет доступ другим исследователям к творениям черкесских мастеров и ляжет в основу виртуальной галереи черкесского искусства, пояснили в филиале музея.

Проектом предусматривается также организация и проведение выставочного проекта "Мир черкесских художников" и издание каталога выставки. Запланированы научные экспедиции, участие в международных научных конференциях в России и Турции, издание сборников, монографий по современному искусству адыгов.

Государственный музей искусств народов Востока - единственный в России музей, который специализируется на собирании, изучении и популяризации произведений искусства народов Востока. Северокавказский филиал музея в Майкопе - единственный музей в России, специализирующийся на собрании памятников искусства всего Северного Кавказа.

О черкесской диаспоре

После Кавказской войны адыги были подвергнуты массовой депортации в пределы Османской империи, после которой на исторической родине осталось менее 5% коренного населения. Сегодня представители черкесских народов - кабардинцы, черкесы, адыгейцы и шапсуги - проживают в четырех регионах России - Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Краснодарском крае, а также еще более чем в 50 странах.

За последние два десятилетия Адыгея приняла около 2 тыс. этнических адыгов (черкесов), вернувшихся из сербского края Косово, а также из Сирии, Турции, Израиля, Иордании и других стран Ближнего Востока, куда их предки были переселены по итогам Кавказской войны. Особенно активно соотечественники возвращались на историческую родину после вооруженных конфликтов, в частности, в Косове и Сирии.