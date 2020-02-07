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Власти штата Нью-Йорк в суде оспорят запрет жителям на упрощенное пересечение границы США

Иск подаст генпрокурор штата Летиция Джеймс

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк подадут в суд на администрацию президента США Дональда Трампа в связи с решением Министерства внутренней безопасности (МВБ) США запретить жителям штата участвовать в программах облегченного контроля при пересечении границы Trusted Traveller Program. Как сообщила в пятницу газета The New York Daily News, такое решение принял губернатор штата Эндрю Куомо.

В иске, который подаст генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, будет, в частности, указано, что Министерство внутренней безопасности своими действиями нарушает права штата Нью-Йорк и не обеспечивает равную защиту всем гражданам.

Решение Министерства внутренней безопасности запретить жителям штата участвовать в программе облегченного пограничного контроля связано с тем, что в конце декабря в штате Нью-Йорк вступил в силу закон, согласно которому нелегальные иммигранты могут получать водительские права, а МВБ, за исключением редких случаев, не сможет иметь доступ к базе данных городского управления автотранспорта, где хранятся данные о водителях.

В заявлении губернатора, на которое ссылается газета, отмечается, что действия министерства "политически мотивированны", и власти штата "примут меры к тому, чтобы помешать федеральным властям набирать политические очки за счет жителей штата". Со своей стороны генеральный прокурор штата заявила, что меры, предпринятые МВБ, негативно скажутся не только на пассажирах, но и на объеме торговли штата и на экономике в целом.

По данным министерства внутренней безопасности, на которые ссылается The New York Daily News, от 150 до 200 тыс. жителей штата Нью-Йорк не смогут в нынешнем году возобновить свое участие в программах облегченного контроля при пересечении границы воздушным или автотранспортом, а новые заявки еще 50-80 тыс. человек на участие в этих программах не будут рассматриваться.

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