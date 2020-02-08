МЧС разрабатывает устройство для поиска людей под завалами по их дыханию

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС разрабатывает новые радиолокационные мобильные комплексы для поиска людей, оказавшихся под завалами зданий и попавших под лавину. Как сообщил ТАСС начальник института Сергей Диденко, комплексы позволят искать человека под снегом на глубине до 5 метров, а пострадавших под завалами можно будет найти по их дыханию и движению.

"Сотрудники института работают над созданием мобильного радиолокационного комплекса для поиска пострадавших под завалами зданий. Прибор будет работать в двух режимах, что позволит определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него", - сказал Диденко. По его словам, на обследование одного участка площадью до 10 метров потребуется от одной до трех минут. Диденко сообщил, что испытания новой разработки пройдут в Центре по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России.

Еще один радиолокационный комплекс для поиска пострадавших в снежных завалах и под лавинами будет разработан во ВНИИ ГОЧС к декабрю 2020 года. "Прибор позволит значительно повысить эффективность проведения поисково-спасательных работ, в том числе в сложных климатических условиях. Аналогов ему в настоящий момент в России нет", - отметил Диденко.

По его словам, в принципе работы комплекса лежит радиолокация, обеспечивающая достоверность поиска на глубине до 5 метров. На монитор будет выводиться радиоизображение структуры снежного покрова, по которому можно определить, есть ли под снегом пострадавшие. Для этого потребуется не более трех минут.

Сейчас самым распространенным средством поиска людей под снегом является лавинный щуп. Это металлический прут, которым спасатели, двигаясь цепью, прощупывают снег. Также используются поисковые собаки, работа которых зависит от многих факторов. Поиск ведется и специальными приборами, но, чтобы найти пострадавшего, у него обязательно должен быть при себе бипер - прибор-передатчик, сигнал которого могут зафиксировать спасатели.

"Новая разработка позволит находить людей, не оснащенных никакими специальными маркерами, и обеспечит высокую достоверность поиска. Она будет передана в Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России", - сказал Диденко.