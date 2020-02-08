Правительство одобрило повышение предельного возраста ректоров до 70 лет

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, предполагающий повышение предельного возраста для руководителей и заместителей руководителей вузов с 65 до 70 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в субботу.

Такое решение было принято по итогам заседания правительства РФ, состоявшегося 6 февраля.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в тексте, опубликованном на сайте правительства.

Законопроект предполагает повышение предельного возраста "для замещения должностей с 65 лет до 70 лет без права продления (за исключением отдельных случаев)". При этом оговаривается, что договор с ректором заключается на срок не более пяти лет, а занимать одну и ту же должность ректор может не более трех сроков подряд.

Ранее за увеличение предельного возраста руководителей вузов высказывался ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. На данный момент, согласно статье 332 Трудового кодекса, в государственных и муниципальных вузах должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются людьми в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Ректоры, достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.