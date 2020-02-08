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Китайская вирусная пневмония

Пожилой мужчина пожертвовал $29 тыс. уезду Хайнаня на борьбу с коронавирусом

Мужчина принес деньги в бумажном пакете и отказался назвать свое имя и контактные данные
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ХАЙКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Пожилой мужчина в уезде Туньчан, расположенном на северо-западе провинции Хайнань (Южный Китай), пожертвовал 200 тыс. юаней (порядка 28,98 тыс. долларов) из личных средств на борьбу с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом в субботу сообщила газета China Daily.

По ее данным, 7 февраля около 15:40 по местному времени (10:40 мск) пожилой мужчина пришел в финансовый департамент уезда Туньчан и передал сотрудникам бумажный пакет с наличными деньгами и написанную от руки записку.

В послании значилось: "Я благодарен людям из всех слоев общества в уезде Туньчан за их усилия в борьбе с эпидемией". "Старик готов вложить свои скромные усилия и отдать 200 тыс. юаней (на борьбу с коронавирусом). Давайте объединим наши усилия, чтобы выиграть эту войну против эпидемии", - сказано в письме, фотография которого опубликована на сайте газеты.

В материале отмечается, что работник финансового департамента пытался выяснить имя и контактные данные мужчины, однако он отказался отвечать, уточнив только, что не является уроженцем Хайнаня и прибыл на остров из другого региона КНР.

Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 34,5 тыс., более 700 человек умерли, выздоровели свыше 2 тыс.

 

Теги
КитайХайнаньКитайская вирусная пневмония
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