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Хакеры взломали два аккаунта Facebook в Twitter

По данным издания Politico, речь идет о хакерах из группировки OurMine в Саудовской Аравии

ТАСС, 8 февраля. Группа хакеров в пятницу вечером взломала два официальных аккаунта социальной сети Facebook в Twitter, доступ к ним восстановлен. Об этом сообщила газета Politico.

Издание отмечает, что около 19:00 по местному времени (03:00 8 февраля мск) на странице самой сети Facebook, а также в аккаунте ее мессенджера в Twitter практически одновременно появились сообщения от хакерской группы OurMine, которая, по данным телеканала NBC, базируется в Саудовской Аравии.

"Хотя Facebook и можно взломать, их система безопасности работает лучше, чем у Twitter", - говорилось в тексте, который вскоре был удален.

Спустя некоторое время в аккаунте социальной сети Facebook в Twitter появилась следующая запись: "Некоторые из наших корпоративных аккаунтов социальной сети на короткое время подверглись взлому, однако нам удалось восстановить к ним доступ".

Представитель Twitter в комментарии Politico подтвердил, что аккаунты "были взломаны сторонней платформой".

Теги
СШАСаудовская Аравия
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