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Более 750 человек ожидают выезда на закрытой Военно-Грузинской дороге

Ее закрыли в пятницу для всех видов транспорта из-за снегопада

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 февраля. /ТАСС/. Выезда из России на Военно-Грузинской дороге, закрытой из-за снегопада, ожидают более 750 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В настоящее время в очереди находятся 640 машин, из них 38 - легковые. Выезда ожидают 754 человека", - сказал собеседник агентства.

Дорога закрывалась в пятницу для всех видов транспорта из-за снегопада. На пункте пропуска развернут пункт обогрева.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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