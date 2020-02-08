В Самарской области впервые стартовал этап чемпионата мира по гонкам на собачьих упряжках

САМАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Международная гонка на собачьих упряжках "Волга Квест" в селе Ширяево Самарской области впервые стартовала в составе чемпионата мира по приключенческим гонкам на собачьих упряжках Arctic World Series в субботу, передает корреспондент ТАСС.

"Территория отлично подходит для гонок, ландшафт уникален. У нас 26 участников, у которых 236 собак. В этом году мы получили приглашение от норвежских организаторов мировой арктической серии, они включили нас в чемпионат как одну из четырех легендарных гонок мира", - сообщила президент международной гонки на собачьих упряжках "Волга Квест" Светлана Семенова.

Чемпионат Arctic World Series начался в январе и продлится до марта. Гонка в Ширяево является самой "молодой" в чемпионате, гонки остальных этапов проводятся по несколько десятков лет. Гонка на собачьих упряжках уже проходила в Ширяево в разные годы, однако не была включена в состав чемпионата.

Как пояснила Семенова, организаторов привлекли не только природные условия, но и история села Ширяева, в котором художник Илья Репин работал над картиной "Бурлаки на Волге". Сейчас в селе располагается дом-музей Репина.

В гонке запланированы две дистанции - на 460 и 240 км. Победитель на максимальной дистанции получит 400 тыс. рублей, на малой дистанции - 220 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрен отдельный приз за победу на дистанции 240 км - нарты для ездового спорта.