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В Железноводске к 2021 году отреставрируют исторический особняк XIX века

Отремонтированный пансионат будет рассчитан на 50 мест и создаст 30 новых рабочих мест

ПЯТИГОРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Бывшую "Гостиницу Островского" в Железноводске, которая была построена в конце XIX века и уже порядка 20 лет находится в запущенном состоянии, отреставрируют к 2021 году. Новый пансионат будет рассчитан на 50 мест, сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

"Здание, построенное в 1898 году, находится в курортной зоне Железноводска и уже много лет не эксплуатировалось. На сегодняшний день готовится проект капитального ремонта с элементами реставрации исторического особняка", - говорится в сообщении.

Реставрационные работы начнутся в апреле 2020 года. Пансионат будет рассчитан на 50 гостей и создаст 30 новых рабочих мест. Исторический облик здания будет полностью восстановлен. В эксплуатацию гостиница будет введена в сентябре 2021 года.

Отмечается, что нынешний собственник особняка, который приобрел его в начале 2000-х годов, принял решение оставить пансионату его историческое название - "Гостинца Островского".

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в советское время в здании размещалась музыкальная школа. В середине 1990-х годов дом был признан аварийным и продан частному лицу, с тех пор он продолжал разрушаться.

"Значение [дом] имеет для города огромное. Гостиница находится в самом центре курортной зоны, недалеко от Лермонтовского сквера. Ежедневно мимо нее проходят отдыхающие трех больших санаториев. Гостиницы и пансионаты нужны городу, поскольку это увеличивает коечную емкость курорта, следовательно, увеличится турпоток и собираемость курортного сбора", - добавил собеседник агентства.

О курорте

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в число курортов региона Кавказские Минеральные Воды. Основанный в XIX столетии, курортный Железноводск прославился целебными водами с уникальным набором минералов. В настоящее время город Железноводск - известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 22 санатория.

В Железноводске имеются общекурортные водолечебница и грязелечебница, четыре питьевых бювета. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. По экологическим показателям Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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