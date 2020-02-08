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Финансирование Фонда поддержки исламской культуры будет увеличено

По словам Сергея Кириенко средства направят в первую очередь на поддержку абитуриентов и обучающихся студентов

БОЛГАР /Республика Татарстан/, 8 февраля. /ТАСС/. Владимир Путин принял решение об увеличении финансирования Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Об этом в субботу на заседании попечительского совета Болгарской исламской академии сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Президентом нашей страны целый ряд решений принят по поддержке развития Болгарской академии, о создании нашего попечительского совета. И более того, у нас уже несколько лет работает Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, президентом принято решение об увеличении финансирования этого фонда, в том числе, из бюджета Российской Федерации. Я думаю, что в рамках нашей дальнейшей работы мы посмотрим еще и на то, как этот Фонд поддержки, развития исламской культуры и образования сможет посодействовать в работе Болгарской академии", - сказал он. Вместе с тем, Кириенко не уточнил размер запланированной суммы.

По его словам, в первую очередь речь идет о поддержке абитуриентов, обучающихся студентов. Он также подчеркнул важность поддержки преподавателей и профессорско-преподавательского состава, а также выпускников, "особенно в первые годы".

"Это важнейшая вещь, чтобы создать соответствующие условия, нам ведь нужно сделать так, чтобы и качество образования было конкурентоспособным, понятно, что Болгарской академии предстоит непростая конкуренция с зарубежными образовательными учреждениями, и эта конкуренция должна обеспечиваться качеством преподавания, качеством программ. Ну и не меньшая конкуренция предстоит выпускникам, и мы должны создать соответствующие условия, в первую очередь, качеством образования, ну и, не в последнюю очередь, созданием для них соответствующих материальных и бытовых условий, которые позволят им закрепиться и нести свое служение", - сказал Кириенко.

Попечительский совет Болгарской исламской академии - постоянно действующий коллегиальный орган управления академии, созданный для содействия формированию стратегии и перспективного плана развития академии, привлечения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для реализации программ развития.

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