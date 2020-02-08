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Мурашко попросил медвузы включить в программу безопасность оказания медицинской помощи

Министр добавил, что тяжелые осложнения от неправильных действий медработников ежегодно получают около 70 тыс. человек

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил важность безопасности оказания медицинской помощи и попросил ректоров профильных высших учебных заведений включить эти вопросы в программу обучения медвузов.

"Безопасность медицинской помощи является ключевым на сегодняшний день звеном, в том числе для снижения смертности. Я прошу в программы обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, качества медицинской помощи, безопасное обращение с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями", - сказал он на заседании общего собрания ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений".

Министр отметил, что из-за неправильных действий, в частности, неверного использования местного анестетика лидокаина в год в России умирает более 25 человек. "За последние пять лет [из-за неверного применения лидокаина] мы потеряли около 80 человек. Каждый год при неправильном использовании каталок медицинских на скорой помощи гибнет минимум один-два человека", - пояснил он.

Мурашко добавил, что тяжелые осложнения от неправильных действий медработников ежегодно получают около 70 тыс. человек. "Видно, насколько персонал безграмотно действует в критических ситуациях, не понимают, что делать, где у него [персонала] находятся медикаменты", - сказал он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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