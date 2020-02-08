Пассажиров помещенного в карантин лайнера в Гонконге могут выпустить на следующей неделе

ТАСС, 8 февраля. Около 1,8 тыс. пассажиров, находящихся на борту помещенного в карантин круизного лайнера World Dream в Гонконге, могут покинуть корабль уже во вторник, если наличие вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии у членов экипажа не подтвердится. Об этом в субботу сообщила гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

По словам администрации, следящей за санитарным состоянием портов, все работники должны пройти тесты на наличие коронавируса. "Мы рассчитываем, что процесс прохождения теста займет четыре дня, - заявили представители. - Если анализы всех членов экипажа покажут отрицательный результат, пассажирам позволят покинуть корабль".

Лайнер вернулся в Гонконг в среду из Тайваня. С 19 по 24 января на его борту во время предыдущего плавания из Гуанчжоу во Вьетнам находились трое китайцев, у которых впоследствии диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV. Сейчас на борту корабля находится около 1,8 тыс. пассажиров (90% из них жители Гонконга) и столько же членов экипажа. У 30 сотрудников во время плавания были выявлены тревожные симптомы, такие как простуда и кашель. В четверг генконсульство РФ сообщило, что на борту лайнера находится четыре гражданина России - все они члены экипажа. Состояние их здоровья нормальное, тревожных симптомов не наблюдается.