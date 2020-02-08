Ассамблея народов Казахстана призвала граждан не допустить межнациональной розни

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Ассамблея народов Казахстана после произошедших в Кордайском районе Жамбылской области республики беспорядков призвала граждан страны не поддаваться на провокации и не допустить разжигания межнациональной розни.

"Члены Ассамблеи выражают общее мнение, что преступления не имеют национальности, а все виновные должны быть установлены и понести наказание в соответствии с законом. Поэтому сегодня самая главная задача - не поддаваться на провокации, не допускать обвинений целых национальностей в проступках, совершенных отдельными представителями. Ассамблея выражает уверенность в мудрости народа и призывает воздержаться наших граждан, прежде всего, молодых людей от необдуманных слов и дел, способных нанести ущерб миру и согласию в стране, повредить им самим", - цитирует заявление агентство Казинформ.

"Убеждены: народ Казахстана всегда был и останется образцом братского отношения друг к другу. Во имя общего будущего наших детей мы не должны допустить разжигания национальной розни. Мы призываем граждан не поддаваться ложным слухам, оказывать содействие органам правопорядка в обеспечении общественной безопасности и спокойствия людей, беречь мир и спокойствие в нашей стране", - отмечается в заявлении.

Массовые беспорядки, произошедшие минувшей ночью в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, унесли жизни восьми человек, более 40 пострадали. В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии.

Министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев подчеркнул, что причиной массовой драки стал бытовой конфликт, характер которого предстоит определить правительственной комиссии.