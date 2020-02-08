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Китайская вирусная пневмония

Власти Сингапура не намерены закрывать границы из-за распространения коронавируса в стране

Премьер Ли Сянь Лун также отметил, что Сингапур сейчас более готов бороться с распространением вируса, потому что "накоплен опыт после эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году"

СИНГАПУР, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура не намерены закрывать город-государство и ограничивать жителей в передвижении. Об этом заявил в субботу премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в специальном обращении в связи с эпидемий пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.

Глава правительства призвал "не поддаваться панике". "Мы не закрываем государство, не заставляем жителей сидеть по домам. У нас достаточно запасов продовольствия, поэтому не нужно скупать лапшу быстрого приготовления, консервы или туалетную бумагу, как это делали некоторые в пятницу", - заявил премьер, выступая по телевидению на трех языках: английском, китайском и малайском. "В сегодняшних условиях, - подчеркнул Ли Сянь Лун, - страх может навредить намного больше, чем сам вирус".

Премьер также отметил, что Сингапур сейчас лучше готов бороться с распространением вируса, потому что "накоплен опыт после эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году". "Несмотря на то что вирус 2019-nCoV имеет сходство с прошлым, существуют два принципиальных различия. Во-первых, сейчас скорость распространения намного выше, во-вторых, сейчас смертность намного ниже", - указал глава правительства.

На сегодняшний день в городе-государстве выявлены 33 инфицированных вирусом 2019-nCoV, двое находятся в критическом состоянии. Власти признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство 7 февраля повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующий объявлению пандемии в стране.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 34,5 тыс., более 700 человек умерли от заболевания, выздоровели более 2 тыс.

Теги
СингапурКитайская вирусная пневмония
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