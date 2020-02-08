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МИД России готов оказывать поддержку Болгарской академии в международном сотрудничестве

В российском ведомстве указали, что готовы содействовать академии в установлении связей с иностранными коллегами, распространению информации о ее целях и деятельности, повышению ее известности и авторитета

БОЛГАР /Республика Татарстан/, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России будет приветствовать участие представителей Болгарской исламской академии в международных форумах и встречах, которые посвящены межцивилизационному диалогу. Ведомство готово содействовать этому процессу, сообщил ТАСС в субботу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов, который приехал в республику для участия в заседании попечительского совета академии.

"МИД России готов содействовать Болгарской исламской академии в установлении связей с иностранными коллегами, распространению информации о ее целях и деятельности, повышению ее известности и авторитета. Мы приветствовали бы участие ученых академии в международных форумах и встречах, посвященных межцивилизационному и межрелигиозному диалогу, соблюдению прав человека. Ждем продолжения активного взаимодействия академии с группой стратегического видения "Россия - Исламский мир", которая стала основной площадкой общественных инициатив, нацеленных на продвижение отношений России с мусульманскими странами", - сказал он.

Богданов отметил, что министерство оказывало и готово оказывать содействие Совету по исламскому образованию в подборе зарубежных партнеров, оформлению договорных отношений с ними. Среди рекомендованных МИДом зарубежных вузов для сотрудничества он упомянул Исламский университет Индонезии и Государственный исламский университет Джакарты им. Шарифа Хидаятуллы, Международный исламский университет Малайзии, Всемирный университет исламских наук и образования Иордании, Университет ОАЭ.

"Российские консульские учреждения в мусульманских государствах открыты для работы с российскими гражданами, изучающими ислам за границей, готовы защищать их права, помогать в выстраивании их отношений с властями стран пребывания. Разумеется, эту работу можно вести с теми, кто не прячется от посольств и консульств, а открыто заявляет о том, что целью их пребывания в стране является получение исламского образования", - добавил замминистра.

Попечительский совет Болгарской исламской академии - постоянно действующий коллегиальный орган управления академии, созданный для содействия формированию стратегии и перспективного плана развития академии, привлечения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для реализации программ развития.

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