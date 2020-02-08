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Более 90 сортов колбасы представили на Празднике длинной колбасы в Калининграде

В этом году фестиваль впервые проходит в течение двух дней

ТАСС, 8 февраля. Более 90 сортов колбасы представили жителям и гостям Калининграда в субботу на Празднике длинной колбасы. Как рассказала ТАСС руководитель пресс-службы музея Мирового океана Инесса Зайковская, впервые фестиваль проходит два дня и на новых площадках: 8 февраля у Фридрихсбургских ворот города, а в воскресенье, 9 февраля, основной площадкой станут Королевские ворота.

"Это новые площадки, и они в силу своей архитектуры лучше соответствуют атмосфере праздника. Впервые праздник проходит два дня, и в этом году акцент сделан на спектакли, которые показывают в воротах, и атмосфера гораздо более сказочная", - сказала Зайковская.

В предыдущие годы праздник проходил около самого музея. Фридрихсбургские и Королевские ворота города построены в 1852 и 1850 годах соответственно.

Заместитель директора музея Мирового океана Алексей Буданов рассказал ТАСС, что колбасы на праздник привезли производители - на празднике говорят "колбасных дел мастера" - из России и Литвы. "У нас в этом году на празднике представлено более 90 сортов колбасы, всего подготовлено около 500 кг, а за годы существования праздника было съедено более 10 тонн колбасы", - сказал Буданов. По его словам, кульминацией в субботу станет дегустация специально приготовленной "королевской" колбасы длиной 3 м и диаметром 20 см.

Праздник посетили уже около 2 тыс. человек, которые стали непосредственными участниками программы, в которой не только дегустация, но и многочисленные представления. Полное название фестиваля "Сказки старого города, или Праздник Длинной колбасы". "У нас и Гофман, и Пушкин, выступают коллективы, которые создают сказочную атмосферу старинного ганзейского города, богатого не только гастрономическими традициями, но и культурными, - добавил Буданов. - Гости праздника тоже на сцене: читают стихи, отгадывают загадки".

История праздника

В Кенигсберге (ныне Калининград) Праздник длинной колбасы был частью новогодних гуляний и отмечался в январе. В 1520 году городские мясники впервые прошли по городу, неся колбасу длиной 41 локоть (примерно 16 м). В 1601 году мясники изготовили колбасу длиной 1005 локтей и весом более 401 кг.

В 2007 году была предпринята первая попытка возродить средневековый праздник. Современные мастера приготовили колбасу длиной 392 м по старинному местному рецепту. В 2013 году праздник приурочили к открытию Музеем Мирового океана выставки "Что могут короли", посвященной истории Пруссии с 1701 по 1918 годы и королевской династии Гогенцоллернов. Тогда приготовили колбасу длиной более 200 м. В торжестве приняли участие более 3 тыс. человек. Теперь этот праздник проходит ежегодно в начале февраля между рождественскими праздниками и Масленицей, он собирает до 5 тыс. гостей. Праздник длинной колбасы в Калининграде вошел в пятерку лучших гастрономических фестивалей февраля 2020 года в России по версии туристического портала "Турстат".

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