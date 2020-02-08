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Участниками полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России" на Юге стали почти 250 человек

Финалистов от ЮФО определят 9 февраля
Описание
© Елена Гриценко/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России 2020" в Южном федеральном округе открылся в субботу в Ростове-на-Дону, в нем участвуют 248 человек из всех регионов округа, передает корреспондент ТАСС.

"[Конкурс "Лидеры России"] - это на самом деле важная социальная платформа, площадка, на которой проявляются лучшие качества, которые будут необходимы для страны и государства. Заявок [от участников из ЮФО] было подано более 20 тыс., это говорит о той активной среде, которая должна в последующем прийти в систему государственного управления", - сказал, приветствуя участников полуфинала, заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба.

Участники полуфинала были отобраны по итогам заочного этапа. В течение двух основных дней полуфинала 8-9 февраля конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества в очных оценочных мероприятиях. Вечером 9 февраля будут определены финалисты от ЮФО, которые получат приглашение на суперфинал конкурса "Лидеры России" в Сочи.

По данным организаторов, после дистанционного этапа на Юге России к участию в полуфинале были допущены более 300 человек, после повторного компьютерного тестирования были определены 248 полуфиналистов. Из них 83 представляют Ростовскую область, 65 - Краснодарский край, 29 - Волгоградскую область, 20 участников из Крыма, 13 - из Севастополя. В полуфинал также вышли 19 представителей Астраханской области, 11 человек представляют Адыгею и восемь - Калмыкию. Большую часть полуфиналистов составляют люди в возрасте от 30 до 40 лет. Самому старшему полуфиналисту 54 года, также в полуфинале участвуют пять человек в возрасте до 25 лет.

Как отметила на торжественном открытии член Наблюдательного совета конкурса, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, в этом году в конкурсе принимают участие достаточно много опытных, состоявшихся лидеров. "Конкурс полуфиналистов окреп, в него пришли зрелые управленцы, в том числе такие, которые более 10 лет управляют огромными коллективами по 10 тыс. человек и более. Есть и очень юные, которым только 22 года. Очень активно в этом году в конкурсе участвуют женщины, в этом году они составляют 16% полуфиналистов [в ЮФО]", - сказала она.

Интеллектуальный Юг

Еще одна особенность Юга России в конкурсе "Лидеры России", по словам заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Александра Садовского, - большое количество участников с научными степенями. В полуфинал в ЮФО вышли семь докторов наук и 44 кандидата наук.

"Это хороший показатель. Это говорит о том, что отрасль образования идет на первом месте, опережая другие, и это особенность Юга. Кроме того, по итогам дистанционного этапа выражена экспертная составляющая. Лидерство может быть организационным, вдохновляющим и экспертным. И здесь очень много участников, владеющих знаниями, которые позволяют этим людям вести за собой в качестве экспертов", - рассказал журналистам Садовский.

По его словам, конкурс "Лидеры России 2020" имеет несколько отличий. В частности, впервые в дополнение к основному конкурсу введены три отдельные специализации - "Финансы и технологии", "Наука" и "Здравоохранение". "Главный эксперимент, который мы проводим в этом году, это специализация. Мы увидели очень живой, активный спрос на управленцев в здравоохранении, науке и финансовых технологиях. Количество управленцев, которое в них сейчас есть, сильно недостаточно", - пояснил он.

Еще одна новинка - формат проведения тестирования по общим знаниям. "В этом году мы сделали его обучающим - у каждого участника есть три попытки, проходя которые он может наращивать свои знания. То есть из экзамена он фактически превратился в развивающую процедуру", - рассказал заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей".

Кроме того, в конкурсную программу добавлены новые тесты, в частности, тест управленческой готовности и тест умственной стрессоустойчивости. Этот набор тестов позволяет отобрать более сильных, более приспособленных к современным задачам участников, которые владеют современными технологиями и готовы показывать большие результаты независимо от того, останутся они на прежнем месте работы или примут новое предложение.

"Конкурс лидеров, а не бюрократов"

Как отметил ректор РАНХиГС, наставник конкурса Владимир Мау, "Лидеры России" - это не только социальный лифт и возможности для перспективного трудоустройства, но и площадка для саморазвития.

"Конкурс, как он задумывался и как он предлагался президентом, это все-таки конкурс лидеров, а не бюрократов. Часто спрашивают, сколько чиновников [получили предложения о работе после победы в конкурсе]. Успешен не тот, кто участвует в конкурсе, чтобы его куда-то позвали. Все-таки лидер - это тот, кто создает свой путь, свою траекторию сам, а не ждет предложений от начальства. И в этом смысле мне кажется важным, что среди победителей конкурса есть как те, кто получает назначения, так и те, кто долго думает, принимать ли поступившее предложение", - сказал Мау.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, представители региона традиционно активно принимают участие в конкурсе "Лидеры России" и показывают достойные результаты на всех этапах.

"Если смотреть назад, около 150 человек, участников этого конкурса, либо трудоустроены, либо нашли новые позиции там, где они трудятся - это сфера государственного управления, депутатский корпус, местное самоуправление, бизнес-структуры. Многие из них оказались в центре самых разных событий. Создание Центра цифровой трансформации, проект "Эффективный регион", пилотный проект по повышению производительности труда - во главе решения этих задач стоят ребята, которые прошли конкурс", - отметил губернатор.

По его словам, лидерские качества управленцев востребованы в регионе при реализации проектов, связанных с перспективным экономическим развитием. "Например, мы активно работаем над созданием новых экономических зон, мы начали реализацию новых для страны проектов, в том числе в сфере ветроэнергетики. Есть еще несколько тем, которые невозможно реализовать, если в них не будет лидеров", - добавил Голубев.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" состоялся в 2017 году, заявки на участие в нем подали около 200 тыс. человек.

Прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России" начался 4 октября 2019 года. Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок, 28 октября начался дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года, сразу после этого состоится суперфинал.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация (АНО), носящая такое же название. Наблюдательный совет АНО возглавляет президент России Владимир Путин.

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