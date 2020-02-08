{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российскую умму предложили сделать полноправным участником исламского мира

Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов отметил, что это предполагает самостоятельное издание фетв и своей теологической школы и исламского образования

БОЛГАР /Республика Татарстан/, 8 февраля. /ТАСС/. Вклад российских мусульман в развитие ислама не допускает какой-либо несамостоятельности исламской богословской школы России. Российская умма должна быть полноправным субъектом исламского мира, считает спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов, который приехал в республику для участия в заседании попечительского совета Болгарской исламской академии.

"Место России в мире, патриотизм российских мусульман, их вклад в развитие ислама, находящиеся у нас памятники исламской культуры не допускают какой-либо подчиненности или несамостоятельности российской исламской богословской школы, ее провинциально-филиального характера. Российская умма не может не быть равноправной с другими крупнейшими субъектами всемирной исламской уммы. Это предполагает полную независимость во всех сферах религиозной жизни - самостоятельное издание фетв, установление признаваемых в других странах, но все же самостоятельных халяльных стандартов, а также создание своей теологической школы и исламского образования", - сказал он ТАСС.

Богданов отметил, что при создании Болгарской исламской академии, как и в целом при формировании политики в сфере исламского образования в России, постоянно ставится и обсуждается вопрос о взаимоотношении между получением этого образования в РФ и за рубежом. По его словам, ответ ясен, и он дан в установке президента России о приоритете создания отечественной системы изучения ислама. В то же время речь не идет о стремлении изолировать российское исламское богословие и образование от деятельности, ведущейся за границей. Трансграничные связи в сфере исламского знания не только допускаются исламом, но и являются нормой его вероучения, считает замминистра.

"Современные технологии фактически создали всемирное образовательное пространство - продолжают играть заметную роль такие лидеры исламской науки, как каирский [университет] Аль-Азхар, чьи возможности, правда, несколько сократились в силу внутриполитических причин последнего времени. Приглашение иностранных преподавателей, выезд за границу на краткосрочные курсы, стажировка в зарубежных учебных центрах остаются теми формами образовательной деятельности, которые обеспечивают развитие и авторитет исламских учебных учреждений в отдельных странах. Вместе с тем при определении места и роли отечественного и зарубежного компонентов в изучении ислама в России стоит присмотреться к тому, как с этим обстоят дела за границей. Полагаю, что Болгарская академия могла бы поставить в качестве одной из своих задач обобщение такого зарубежного опыта, повсеместно включающего в себя поощрение отечественного исламского образования", - добавил Михаил Богданов.

Попечительский совет Болгарской исламской академии - постоянно действующий коллегиальный орган управления академии, созданный для содействия формированию стратегии и перспективного плана развития академии, привлечения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для реализации программ развития.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Акции протеста во Франции
Полиция разогнала участников несанкционированной акции "желтых жилетов" в Париже
За нарушение порядка оштрафованы несколько демонстрантов, в том числе один из лидеров протестного движения Эрик Друэ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС