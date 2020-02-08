Российскую умму предложили сделать полноправным участником исламского мира

БОЛГАР /Республика Татарстан/, 8 февраля. /ТАСС/. Вклад российских мусульман в развитие ислама не допускает какой-либо несамостоятельности исламской богословской школы России. Российская умма должна быть полноправным субъектом исламского мира, считает спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов, который приехал в республику для участия в заседании попечительского совета Болгарской исламской академии.

"Место России в мире, патриотизм российских мусульман, их вклад в развитие ислама, находящиеся у нас памятники исламской культуры не допускают какой-либо подчиненности или несамостоятельности российской исламской богословской школы, ее провинциально-филиального характера. Российская умма не может не быть равноправной с другими крупнейшими субъектами всемирной исламской уммы. Это предполагает полную независимость во всех сферах религиозной жизни - самостоятельное издание фетв, установление признаваемых в других странах, но все же самостоятельных халяльных стандартов, а также создание своей теологической школы и исламского образования", - сказал он ТАСС.

Богданов отметил, что при создании Болгарской исламской академии, как и в целом при формировании политики в сфере исламского образования в России, постоянно ставится и обсуждается вопрос о взаимоотношении между получением этого образования в РФ и за рубежом. По его словам, ответ ясен, и он дан в установке президента России о приоритете создания отечественной системы изучения ислама. В то же время речь не идет о стремлении изолировать российское исламское богословие и образование от деятельности, ведущейся за границей. Трансграничные связи в сфере исламского знания не только допускаются исламом, но и являются нормой его вероучения, считает замминистра.

"Современные технологии фактически создали всемирное образовательное пространство - продолжают играть заметную роль такие лидеры исламской науки, как каирский [университет] Аль-Азхар, чьи возможности, правда, несколько сократились в силу внутриполитических причин последнего времени. Приглашение иностранных преподавателей, выезд за границу на краткосрочные курсы, стажировка в зарубежных учебных центрах остаются теми формами образовательной деятельности, которые обеспечивают развитие и авторитет исламских учебных учреждений в отдельных странах. Вместе с тем при определении места и роли отечественного и зарубежного компонентов в изучении ислама в России стоит присмотреться к тому, как с этим обстоят дела за границей. Полагаю, что Болгарская академия могла бы поставить в качестве одной из своих задач обобщение такого зарубежного опыта, повсеместно включающего в себя поощрение отечественного исламского образования", - добавил Михаил Богданов.

Попечительский совет Болгарской исламской академии - постоянно действующий коллегиальный орган управления академии, созданный для содействия формированию стратегии и перспективного плана развития академии, привлечения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для реализации программ развития.