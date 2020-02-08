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Фильм о подвиге в Чечне псковских десантников 6-й роты войдет в школьную учебную программу

Как сообщила председатель комитета по культуре региона Жанна Малышева, выход фильма планируется к 1 марта

ПСКОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм, который снимает телеканал "Звезда" о подвиге военнослужащих 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии, погибших в Чечне в 2000 году в неравном бою с боевиками, войдет в школьную учебную программу. Он также будет использоваться в учреждениях культуры и будет распространен в соцсетях, сообщила в субботу председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева.

"Снимается фильм под рабочим названием "Памяти 6-й роты. Рота, ушедшая в бессмертие". Жанр фильма - документальный с вкраплением художественных зарисовок, со съемками мест, где родились и жили ребята, наши герои. Выход фильма планируется к 1 марта", - сказала Малышева на заседании оргкомитета по подготовке памятных мероприятий, посвященных годовщине солдатского подвига.

По ее словам, 1 марта "будет осуществляться подсъемка" чтобы дополнить киноленту. "Этот фильм будет широко использоваться в учреждениях культуры, образования и в соцсетях. ГТРК "Псков" также снимает фильм, две серии. Выход фильма планируется на канале "Россия-1", "Россия-24" 29 февраля и 1 марта", - сказала Малышева.

Ранее псковские власти сообщали, что съемками документального фильма занимается телеканал "Звезда". "Я попросил, чтобы они сделали таким образом, чтобы он мог использоваться как учебное пособие в учреждениях образования", - сказал губернатор Михаил Ведерников.

Рота почти вся погибла в Шатойском районе в бою с боевиками Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 десантников, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, сдержали выход из окружения группировки противника численностью до 2,5 тыс. человек За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники служили в дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове.

В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига. Позже премьер-министр утвердил состав оргкомитета, который возглавил замкомандующего ВДВ Виктор Купчишин.

Теги
РоссияЧечняПсковская область
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