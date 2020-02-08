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Минздрав Пермского края начал проверку информации об анестезиологе, якобы убивавшем людей

Информация о том, что убийства совершал медик из Перми появилась на одном из интернет-форумов после того, как проверка медбрата из Кирова показала его непричастность

ТАСС, 8 февраля. Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию об анестезиологе, который якобы убил несколько ветеранов в одной из больниц региона. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в субботу в своем аккаунте в Instagram.

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"По факту информации, появившейся в сети Интернет, что возможно, анестезиолог, отключающий ветеранов от аппаратов ИВЛ, работает в одной из пермских больниц, Министерством здравоохранения Пермского края инициирована проверка указанной информации. В настоящее время специалисты Минздрава и администрация учреждения проводят служебное расследование, создана комиссия с целью проверки указанных в сообщении фактов", - написала Мелехова.

Ранее на одном из интернет-форумов пользователь, представившийся медбратом-анестезистом, признался в убийстве пациентов. Мужчина заявил, что отключает аппараты искусственной вентиляции легких. В подтверждение своих слов он приложил фотографию рабочего костюма и бейджа. Благодаря этому интернет-пользователи сумели раскрыть личность медицинского работника, предположив, что он работает в госпитале для ветеранов в Кирове. После того как проверка установила его непричастность к возможным преступлениям, на форуме появилась информация, что описанные случаи убийств якобы совершал медик из Перми.

Теги
РоссияПермский крайКировская область
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