Ульяновский губернатор обратился к правоохранителям по поводу фейков об аварии в НИИ

"Узнал, что через мессенджеры и соцсети распространяется фейковое видео о катастрофе на территории НИИАР. Хочу обратиться ко всем жителям региона: не верьте. Кадры взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году <…> Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей [распространяющих фейки]", - написал Морозов, добавив, что представители НИИАР также выступили с просьбой выявить зачинщиков "панической атаки".

ТАСС, 8 февраля. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился с заявлением в правоохранительные органы после появления в соцсетях и мобильных мессенджерах недостоверной информации об аварии, якобы произошедшей на территории Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. Ситуацию Морозов изложил в субботу в своем аккаунте в Facebook.

Недостоверная информация появилась после того, как 3 февраля пресс-служба предприятия сообщила, что на одной из промышленных площадок зафиксировано минимальное радиоактивное загрязнение снежного покрова, что не повлекло изменение радиационного фона на территории института.

"Ситуация в НИИАР штатная. В Ульяновской области все показатели дозиметров в любой точке - в норме. Я специально обратился к руководству НИИАР - в онлайн-режиме организовать трансляцию показаний дозиметров с промплощадки в институте атомных реакторов. Скоро этот мониторинг вы сможете увидеть на городских порталах в режиме онлайн", - отметил Морозов.

По его словам, никакой внештатной ситуации на предприятии нет, а есть люди, "наживающиеся на нашем страхе и отрабатывающие технологии распространения фейков". Губернатор обратился к населению с просьбой не распространять недостоверную информацию.

В НИИ (входит в Росатом) действуют шесть исследовательских ядерных реакторов, крупнейший в Европе комплекс для послереакторных исследований элементов активных зон атомных реакторов, комплекс установок для НИОКР в области ядерного топливного цикла, радиохимический комплекс и комплекс по обращению с радиоактивными отходами, указано на сайте предприятия.