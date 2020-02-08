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Матвиенко: РУДН должен сыграть ведущую роль в привлечении иностранных студентов

По словам спикера Совета Федерации, "университет объединял и продолжает объединять людей практически из всех стран мира"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Достижение поставленной президентом задачи по увеличению числа иностранных студентов в России во многом лежит на плечах Российского университета дружбы народов (РУДН). Такое заявление сделала в субботу спикер Совета Федерации, председатель Наблюдательного совета РУДН Валентина Матвиенко, выступая на праздничном вечере, посвященном шестидесятилетию вуза.

"Президентом России поставлена стратегическая задача по обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования. К 2024 году планируется вдвое увеличить число иностранных студентов, обучающихся в нашей стране. И, конечно же, одну из ведущих ролей в достижении этой цели должен сыграть РУДН", - сказала она.

Матвиенко добавила, что работа в этом направлении уже начата: запущен проект по созданию системы довузовской подготовки иностранцев, а в Киргизии, Монголии, Таджикистане, Болгарии и Турции появились ресурсные центры российского образования, которых к 2024 году будет уже не менее 50 в мире.

"На протяжении всей своей истории университет объединял и продолжает объединять людей практически из всех стран мира. Только сегодня в его стенах, как уже было сказано, обучаются граждане ни много ни мало 158 государств со всех континентов нашей планеты. Не удивлюсь, если и на Антарктиде сегодня трудится ваш аспирант", - добавила спикер.

Она отметила, что помимо "храма науки и образования РУДН является уникальной кузницей лидеров, среди выпускников которой - главы зарубежных государств и правительств, видные парламентарии и дипломаты", которые работают на самых ответственных постах, принимают серьезные государственные решения, участвуют в укреплении "уз дружбы с нашими партнерами по всему миру".

Быть лидером

На уникальность вуза в своем поздравлении также обратил внимание министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, университет "всегда оставался площадкой, где свободно учатся и занимаются наукой люди доброй воли, независимо от национальной, религиозной расовой или иной принадлежности". "РУДН формирует мировую элиту, следуя принципам дружбы и взаимной поддержки. Здесь закладываются основы будущего международного сотрудничества ученых и специалистов, учатся понимать и принимать друг друга молодые люди разных культур и традиций", - сказал он.

Министр подчеркнул, что статус одного из лидирующих вузов России ко многому обязывает. "Быть лидером - это означает иметь сильную программу развития и понимать, что происходит вокруг, иметь объективную повестку и хорошие отношения со всеми теми, кто заинтересован в развитии университета: выпускниками, компаниями, другими университетами, государством, гражданским обществом", - отметил он.

Вместе с тем министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что в то время как сам университет празднует свое шестидесятилетие, его медицинскому институту в этом году "без малого 59 лет". "Это та основа, которая привносит в российское здравоохранение неоценимый вклад", - отметил он. Мурашко добавил, что в вузе не только преподаются клинические дисциплины, но и создаются серьезные научные разработки, и поблагодарил всех врачей, которые работают в стенах университета.

Российский университет дружбы народов - один из крупнейших в России учебно-научных центров. 5 февраля 1960 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об образовании в Москве Университета дружбы народов. Со дня основания университет является международно-ориентированным вузом.

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Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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