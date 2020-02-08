В Ингушетии в 2021 году планируют построить десять новых школ

МАГАС, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в 2021 году начать строительство десяти новых школ, которые суммарно будут рассчитаны почти на 7 тыс. учеников. Строительство образовательных учреждений будет вестись по разным госпрограммам и позволит значительно решить проблему наполненности региональных школ, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

Как уточнили ТАСС в Минстрое региона, речь идет об объектах, строительство которых одобрено федеральным центром и на строительство которых будет открыто финансирование.

"В 2021 году мы планируем начать в регионе строительство 10 школ, 9 из которых будут рассчитаны на 720 ученических мест и одна - на 320. Школы будут располагаться в Назрани, Сунже и селах трех районов республики: Сунженского, Назрановского и Малгобекского. Это в значительной степени разгрузит уже действующие школы и позволит создать ряд новых рабочих мест в регионе", - сказали в пресс-службе.

Сейчас в регионе в трехсменном режиме дети обучаются только в пяти школах.

"За счет высокой рождаемости в регионе каждый год к 1 сентября мы фиксируем увеличение числа учеников, цифра эта варьируется от 4 тыс. до 4,5 тыс. детей. В этой связи министерством образования и науки региона совместно с Минпросвещения РФ продолжается активная работа по изысканию средств из федерального бюджета для строительства новых школ. Но мы уверены, что благодаря строительству уже запланированных школ в течение нескольких лет решим проблему трех- и даже двухсменного образования", - добавили в ведомстве.

В текущем году в регионе будут открыты 11 школ, строительство которых было начато в предыдущем году. Как сообщала ранее агентству зампредседателя правительства региона Марьям Амриева, к 2024 году регион планирует перейти на односменный режим обучения благодаря строительству 23 новых школ до 2024 года.