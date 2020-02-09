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Япония доставит лекарства для 600 человек на борт стоящего на карантине корабля

Карантин продлится до 19 февраля

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Японские власти доставят в воскресенье на борт стоящего на карантине в порту Иокагамы круизного лайнера Diamond Princess лекарства для 600 пассажиров, которые принимают их на регулярной основе для профилактики или лечения каких-либо заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"Мы установили, что на борту находятся 600 человек, кому срочно требуются лекарства. Мы работаем над тем, чтобы в течение воскресенья доставить лекарства нуждающимся", - сказал он в эфире телеканала NHK.

К настоящему времени с Diamond Princess, на котором находятся порядка 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию, были эвакуированы 64 человека, зараженные вирусом 2019-nCoV. У россиян вирус на данный момент диагностирован не был.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.

Посольство РФ продолжает поддерживать индивидуальный контакт с каждым россиянином, находящимся на лайнере. В сотрудничестве с японскими властями российские дипломаты оказывают соотечественникам помощь в решении медицинских и бытовых вопросов.

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Япония
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