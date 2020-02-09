В Чечне восстановили прерванное из-за непогоды электроснабжение

ГРОЗНЫЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение домов жителей нескольких городов и районов Чечни, нарушенное из-за непогоды ночью. Об этом сообщил ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России.

"9 февраля в 02:15 на ПС 110 кВ "Самашки" (ДЗО ПАО "Россети" - ПАО "МРСК Северного Кавказа") отключились трансформаторы Т-1 и Т-2 (по 16 МВА; 110/35/10 кВ) действием газовой защиты Т-1, причина выясняется. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района (около 76,2 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 18 МВт. [...] В 03:35 произведены переключения в сети 35 кВ, всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.

Также ночью нарушилось электроснабжение городов Грозный, Аргун, Гудермес, а также Грозненского, Гудермесского, Шалинского, Шелковского, Курчалоевского районов. В 3:55 9 февраля энергетикам удалось восстановить энергоснабжение и в этих населенных пунктах, следует из сообщения САЦ.

Причиной многочисленных аварий стало ухудшение погодных условий - ветер до 25 м/с, снег, температура воздуха опустилась до минус четырех градусов.