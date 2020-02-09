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Число самоубийств в ВВС США достигло самого высокого уровня за 30 лет

Начальник штаба Военно-воздушных сил генерал Дэвид Голдфин назвал суицид "врагом, который убивает больше американских военнослужащих ВВС, чем любой другой враг на планете"

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Количество самоубийств в действующих частях Военно-воздушных сил США достигло в 2019 году самого высокого за последние 30 лет уровня - руки на себя наложили 84 военнослужащих. Об этом сообщило агентство Associated Press, в распоряжении которого оказалась соответствующая документация Пентагона с предварительными данными.

При этом в 2018 году было зафиксировано 60 случаев суицида, а в предыдущие пять лет количество самоубийств в ВВС колебалось от 60 до 64.

"Суицид является сложной национальной проблемой без легко определяемых решений, которым в полной мере уделяется внимание со стороны командования", - отметил генерал-лейтенант ВВС Брайан Келли, занимающийся делами личного состава.

В прошлом сентябре Пентагон проинформировал о том, что в 2018 году 325 военнослужащих из действующих частей покончили жизнь самоубийством. Для сравнения: в 2017 году совершили суицид 285 военнослужащих, в 2016 году - 280, в 2012 году - 319, в 2009 году - 310.

В 2019 году начальник штаба Военно-воздушных сил генерал Дэвид Голдфин назвал суицид "врагом, который убивает больше американских военнослужащих ВВС, чем любой другой враг на планете".

Специалисты отмечают, что есть взаимосвязь между количеством дней, проведенных в боевой обстановке, и уровнем самоубийств. Однако основными факторами, толкающими на суицид, являются проблемы личного характера: обманутые надежды, неудачный брак, финансовые трудности, а также стресс.

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