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Китайская вирусная пневмония

Число зараженных новым коронавирусом в Южной Корее достигло 27

Три новых случая заражения зафиксировали у членов одной семьи

ТАСС, 9 февраля. Три новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрированы в воскресенье в Южной Корее. Общее число инфицированных в стране достигло 27, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

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Все трое зараженных - 51-летний южнокореец, 73-летняя гражданка Южной Кореи, а также 37-летняя китаянка - члены одной семьи. В период с ноября прошлого года по конец января зараженные гражданин Южной Кореи и гражданка КНР находились в китайской провинции Гуандун. В настоящее время инфицированные отправлены в инфекционную больницу провинции Кёнгидо, где находятся в изоляции.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37 тыс., более 810 человек умерли.

Теги
Республика КореяКитайская вирусная пневмония
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