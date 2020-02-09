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Китайская вирусная пневмония

Пассажиров помещенного в карантин судна в Гонконге могут выпустить 9 февраля

Речь идет об 1,8 тыс. человек

ТАСС, 9 февраля. Около 3,6 тыс. человек, находящихся на борту помещенного в карантин круизного лайнера World Dream в Гонконге, смогут в воскресенье покинуть корабль в связи с тем, что результаты анализов членов экипажа на заражение новым коронавирусом показали отсутствие инфекции. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

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"Все анализы, взятые у членов экипажа, дали отрицательный результат на коронавирус, таким образом, все карантинные процедуры можно считать завершенными", - приводит газета сообщение, распространенное Минздравом Гонконга на круизном лайнере. Отмечается, что проверка была проведена после того, как у восьми человек, находившихся на борту World Dream во время предыдущего плавания, диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV.

Ранее издание информировало, что пассажиры смогут покинуть круизный лайнер 11 февраля в случае, если наличие вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии у членов экипажа не подтвердится.

Лайнер вернулся в Гонконг 5 февраля из Тайваня. Сейчас на борту корабля находятся около 1,8 тыс. пассажиров (90% из них жители Гонконга) и столько же членов экипажа. У 30 сотрудников во время плавания были выявлены тревожные симптомы, такие как простуда и кашель. В четверг генконсульство РФ сообщило, что на борту лайнера находятся четыре гражданина России, все они являются членами экипажа. Состояние их здоровья нормальное, тревожных симптомов не наблюдается.

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