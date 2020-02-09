Более 2 тыс. человек посетили с утра Исторический музей, который отмечает день рождения

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек посетили с утра Государственный исторический музей, который отмечает в воскресенье свой 148-й день рождения. В этот день в музее сделали бесплатный вход в главное здание и Музей 1812 года, а также продлили часы работы, рассказала ТАСС начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова.

"За первые два часа работы музей посетили более 2 тыс. Сегодня мы продлили часы работы музейного комплекса. Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года можно будет посетить до 21:00", - сказала Лемигова.

Она добавила, что к празднику ГИМ вместе с Московским метрополитеном выпустили лимитированную карту "Тройка". Ее украшает изображение главного здания Исторического музея.

Ранее директор музея Алексей Левыкин сообщил ТАСС, что посетителей в день рождения ГИМ ждут экскурсии, мастер-классы и другие специальные мероприятия. Каждый год мероприятия в день рождения музея посвящают определенной эпохе, в этом году - XIX веку.

Посетители узнают, какими были светские развлечения и салонные забавы в то время, как джентльмены и леди должны были себя вести на балу. На мастер-классах можно будет попробовать самостоятельно написать деловое или любовное письмо, как это сделали бы современники Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Левыкин добавил, что часть мастер-классов, экскурсий и других мероприятий праздничной программы платная. Он также отмети, что как раз к празднику в фойе музея открылось новое кафе.

Исторический музей - один из крупнейших музеев мира и самый большой музей в России. В его комплекс входят храм Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. Фонды музея хранят более 5 млн экспонатов.