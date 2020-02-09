Число заразившихся коронавирусом в Сингапуре достигло 43

СИНГАПУР, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура сообщили о трех новых заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, общее число подтвержденных случаях выросло до 43. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства здравоохранения.

"Все трое инфицированных, среди которых двое сингапурцев и один гражданин Бангладеш, не посещали Китай", - указывается в сообщении. "В настоящее время устанавливается источник передачи коронавируса", - добавили в ведомстве.

Одновременно в Минздраве заявили, что "до шести возросло число пациентов, состояние которых оценивается как критическое".

Правительство 7 февраля повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующий объявлению пандемии в стране. Это связано с тем, что экспертам в отдельных случаях не удается установить источники заражения.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 37 тыс., более 800 человек умерли.