Фотографии фронтовиков для проекта "Дорога памяти" можно будет загрузить на почте

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пункт загрузки и оцифровки данных для уникального проекта "Дорога памяти" начал работать в почтовом отделении Москвы в Хамовниках. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении Минобороны РФ.

"Пункт загрузки и оцифровки материалов о фронтовиках и тружениках тыла Великой Отечественной войны для последующей публикации в мультимедийной галереи "Дорога Памяти" начал работать в отделениях почтовой связи России в Москве. В течение февраля услуга будет запущена в других субъектах России", - уточняется в сообщении.

Любой посетитель почтового отделения сможет обратиться к оператору почтовой связи, который примет фотографию для сканирования и размещения ее на сайте проекта "Дорога памяти". "Благодаря широкой сети почтовых отделений, которая объединяет всю страну, каждый гражданин получит возможность стать частью масштабного проекта по сохранению исторической памяти", - отметили в Минобороны.

Также в почтовых отделениях планируется разместить информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он выведет на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.

В период с 7 февраля по 31 мая 2020 года в рамках проекта "Дорога памяти" в почтовых отделениях связи будут принимать фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта. Фотографии будут передаваться в управления федеральной почтовой связи регионов для их сканирования и публикации в единой базе данных, а затем их возвратят отправителям, говорится в сообщении.

"Дорога Памяти" - проект Минобороны РФ, который объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан, сотрудников учреждений культуры и всех тех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.