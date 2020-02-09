Граждане США на Хайнане передали острову около 157 тыс. масок для защиты от коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Американская торгово-промышленная палата в китайской южной провинции Хайнань совместно с хайнаньскими объединениями американцев передали острову около 157 тыс. медицинских масок в качестве поддержки провинции в ее борьбе с коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил информационный портал "Сина".

По его данным, "это самая большая партия масок, которую китайский остров получил от иностранных граждан". Защитные маски будут направлены в такие города, как Вэньчан, Динъань, Санья, Цюнхай, Цюнчжун, Чанцзян и другие города и уезды острова.

По данным на воскресенье, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в КНР превысило 37,2 тыс., 813 человек умерли, выздоровели 2729. На Хайнане количество заболевших достигло 131, трое скончались, 19 человек выздоровели.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию.