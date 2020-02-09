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Китайская вирусная пневмония

Граждане США на Хайнане передали острову около 157 тыс. масок для защиты от коронавируса

Как сообщает портал "Сина", это самая большая партия масок, которую китайский остров получил от иностранных граждан

ХАЙКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Американская торгово-промышленная палата в китайской южной провинции Хайнань совместно с хайнаньскими объединениями американцев передали острову около 157 тыс. медицинских масок в качестве поддержки провинции в ее борьбе с коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил информационный портал "Сина".

По его данным, "это самая большая партия масок, которую китайский остров получил от иностранных граждан". Защитные маски будут направлены в такие города, как Вэньчан, Динъань, Санья, Цюнхай, Цюнчжун, Чанцзян и другие города и уезды острова.

По данным на воскресенье, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в КНР превысило 37,2 тыс., 813 человек умерли, выздоровели 2729. На Хайнане количество заболевших достигло 131, трое скончались, 19 человек выздоровели.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию.

Теги
СШАКитайХайнаньКитайская вирусная пневмония
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