В Челябинской области закроют карантинный пункт из-за недовольства местных жителей

"Принято решение свернуть карантинный пункт в Ужевке Сосновского района. Те граждане КНР, которых поместили туда ранее, будут перенаправлены в стационары для медицинского наблюдения, как того требуют нормы. В понедельник будет принято межведомственное решение по вопросу месторасположения карантинного пункта, так как это предписано Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Челябинской области приняли решение закрыть карантинный пункт, которым были недовольны местные жители. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора региона.

В пресс-службе уточнили, что заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров побывал в поселках Ужевка и Есаулка, вблизи которых находится карантинный пункт. "В Есаулке пообщался с собравшимися жителями. Сообщил им, что карантинного центра в поселке не будет. Объяснил ситуацию, развеял беспочвенные слухи. Потом обсудили проблемы поселка в целом. Сход в Есаулке завершился, люди разошлись по домам, сейчас я нахожусь в Ужевке", - цитирует пресс-служба слова Мошарова.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава региона сообщили, что шесть граждан КНР, помещенные в карантинный пункт в поселке Ужевка, здоровы.

"Всего на месте [в пункте] шесть граждан КНР, они осмотрены врачами, здоровы", - сказали в пресс-службе.