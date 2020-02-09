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Самолет "Аэрофлота" в Ростове-на-Дону с утра не может вылететь в Москву по техпричинам

Авиакомпания направила из Москвы своих техников для выяснения причин неисправности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Вылет аэробуса А-320 компании "Аэрофлот" из Ростова-на-Дону в Москву со 144 пассажирами на борту задерживается с утра воскресенья предварительно до 21:00 мск по техническим причинам, сообщили ТАСС в администрации авиаузла.

"Самолет выруливал со стоянки, однако вернулся обратно по техническим причинам. Авиакомпания направила из Москвы своих техников, чтобы выяснить, что с самолетом", - сказала представитель пресс-службы ростовского аэропорта Платов.

Она уточнила, что в настоящее время все пассажиры находятся в здании аэропорта, компания должна обеспечить их питанием и напитками, обычно "Аэрофлот" свои обязанности в таких случаях исполняет.

Источник в администрации авиаузла уточнил ТАСС, что на этот рейс зарегистрировалось 144 пассажира. По данным онлайн-табло аэропорта, аэробус "Аэрофлота" должен был по расписанию вылететь в Москву в воскресенье в 10:30. "Вылет этого рейса откладывался на 1 час в течение дня, поэтому далеко не факт, что самолет взлетит в девять часов вечера", - сказал ТАСС источник в аэропорту.

В настоящее время ТАСС не располагает комментариями компании "Аэрофлот" по этому инциденту.

Теги
РоссияРостовская область
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