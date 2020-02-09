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Китайская вирусная пневмония

Число заразившихся коронавирусом в Гонконге увеличилось до 36

В городе выявили 10 новых случаев заражения

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 февраля. /ТАСС/. Десять случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV подтверждены за последний день в Гонконге. Их общее число здесь возросло до 36, сообщили в воскресенье местные органы здравоохранения.

Среди заболевших - девять членов одной семьи, которые 26 января собирались на совместный ужин.

Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы. В субботу в Гонконге начал действовать режим обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих сюда из материкового Китая.

Чтобы снизить риск распространения вируса, власти Гонконга также временно закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с континентальным Китаем, кроме КПП Shenzhen Bay и на мосту Гонконг - Чжухай - Макао. В международном аэропорту Чек Лап Кок сокращено число рейсов в города Китая и Юго-Восточной Азии.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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