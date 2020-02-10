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Китайская вирусная пневмония

СМИ: пассажиры и члены экипажа лайнера World Dream в Гонконге покинули судно

Службы здравоохранения заявили, что результаты лабораторных анализов, взятых у 1,8 тыс. членов экипажа, дали отрицательный результат на коронавирус

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 февраля. /ТАСС/. Все 3,6 тыс. пассажиров и членов экипажа круизного лайнера World Dream, находившегося со среды на карантине в Гонконге, покинули судно после завершения санитарно-эпидемиологических проверочных мероприятий на борту. Об этом сообщает в понедельник газета South China Morning Post.

Службы здравоохранения заявили, что результаты лабораторных анализов, взятых у 1,8 тыс. членов экипажа, дали отрицательный результат на коронавирус 2019-nCoV. Ранее ожидалось, что эта процедура займет до четырех дней, однако она была проведена всего за сутки.

Проверка была мотивирована тем, что у восьми китайцев, находившихся на борту World Dream во время его предыдущего плавания, диагностировали пневмонию, вызванную новым коронавирусом. Судно находится на карантине в Гонконге с минувшей среды после его возвращения из Тайваня, где местные власти не разрешили пассажирам сойти на берег.

В четверг генконсульство РФ в Гонконге сообщило, что на борту лайнера находятся четверо россиян, все они являются членами экипажа. "Проверка судна закончена, с нашими гражданами все в порядке", - подтвердил корреспонденту ТАСС в понедельник вице-консул Борис Эздрин.

Компания-оператор World Dream сообщила, что лайнер временно приостанавливает свои дальнейшие круизы на неопределенный срок.

Теги
ЯпонияКитайКитайская вирусная пневмония
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