В Роскачестве рассказали, как выбрать помаду

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Эксперты Роскачества при выборе помады для губ рекомендуют обращать внимание на состав - ингредиенты обычно перечисляются в порядке уменьшения их количества, но иногда производители могут сначала указать действующие, затем - вспомогательные вещества или просто называть их в алфавитном порядке. Об этом говорится в сообщении организации.

При этом производитель еще должен указывать латинское название веществ в составе косметических средств, перевод их на русский делается для удобства потенциальных покупателей, но, если вещество указано только на русском, это явное нарушение, которое должно настораживать.

Надпись Parfum должна указывать на то, что в составе продукта есть ароматизаторы, и есть ли в отдушке аллергены. В Роскачестве отметили, что консерванты в косметике необходимы для ее безопасности, но все их названия должны быть обязательно перечислены в составе. При этом понять, натуральный или неорганический краситель в составе продукта, может только профессионал, потому что обычно его обозначают цифрово-буквенным кодом.

Нежелательные компоненты

В Роскачестве отметили, что маркировки в виде перечеркнутых кроликов и мышек не говорят об отсутствии опытов на животных. Согласно российскому законодательству, производитель имеет право помещать любые изображения на упаковках, ничем это не подкрепляя. Об отсутствии тестирования на животных могут свидетельствовать только конкретные маркировки: Cruelty Free американской организации PETA, Ecocert (Франция), BDIH (Германия), ICEA (Италия), Soil Association (Великобритания), или COSMOS Standard, на который в последнее время перешли все ведущие эко-организации Европы. Но даже при наличии этих маркировок факт отсутствия тестов еще нужно доказать.

Дело в том, что при въезде в Россию вся косметика и бытовая химия должна проходить повторную сертификацию, и, как пояснили в Роскачестве, вполне вероятно, что она будет проведена с использованием тестов на животных.

По данным экспертов, к нежелательным компонентам в составе косметики относятся полиэтиленгликоли и жирные спирты, которые являются особенно опасными для чувствительной кожи, склонной к раздражению. Пропиленгликоль как дешевый аналог глицерина вместо увлажнения может привести к интенсивному иссушению кожи, а этиловый спирт и алкоголь вызывают сильную сухость и покраснение.

В Роскачестве добавили, что в косметике совсем не должно быть антибиотиков, бензола, брома и фурокумаринов (кислородсодержащих соединений). Однако в случае, если фурокумарины имеют природное происхождение, их присутствие допустимо, но с ограничениями из-за возможного повышения чувствительности кожи на солнце.

Исследования красной помады

Эксперты Роскачества перед Всемирным женским днем 8 марта подведут итоги исследования красной матовой помады для губ. В исследование вошли 20 торговых марок помады из России, Франции, Бельгии, Великобритании, Польши, Италии, США, Швейцарии, Тайваня и Германии.

Все помады прошли испытания по 43 показателям (23 из них - показатели безопасности), включая проверку на стойкость, соответствие действительного цвета помады заявленному на упаковке понтону, качество сырья, достоверность маркировки и другие параметры.