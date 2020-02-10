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На Сахалине прокуратура проверит информацию о долгах по зарплате морякам судна "Порт Мэй"

Местные СМИ сообщили, что моряки отказываются выходить в очередной рейс, так как не получают зарплату с ноября 2019 года

ТАСС, 10 февраля. Дальневосточная транспортная прокуратура проверит соблюдение трудовых прав моряков сухогруза "Порт Мэй", приписаного к Сахалинской области. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В понедельник местные СМИ сообщили о том, что экипаж сухогруза "Порт Мэй" отказывается идти в очередной рейс в связи с невыплатой заработной платы с ноября прошлого года. В настоящее время судно стоит на ремонте в порту Петропавловска-Камчатского.

"Дальневосточная транспортная прокуратура с привлечением Сахалинского и Камчатского транспортных прокуроров проводит проверку сообщения о нарушении прав членов экипажа сухогруза "Порт Мэй" (порт приписки - город Холмск Сахалинской области) на оплату труда и ненадлежащем техническом состоянии судна", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит деятельность судовладельца в вопросах безопасности мореплавания и труда.

Теги
РоссияКамчатский крайСахалинская область
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