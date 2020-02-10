В Башкирии собрали более 11 тыс. фотографий красноармейцев для галереи "Дорога памяти"

ТАСС, 10 февраля. Более 11 тыс. фотографий красноармейцев собрали в Башкирии для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая откроется в подмосковном парке "Патриот" в мае. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Сбор писем и фотографий из личных архивов фронтовиков, написанных в годы Великой Отечественной войны, для их копирования и перевода в электронную базу осуществляется сотрудниками военных комиссариатов республики", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на сегодня в Башкирии собраны материалы на более чем 163 тыс. участников войны, среди них - больше 500 писем.

Мультимедийная галерея "Дорога памяти" строится в подмосковном парке "Патриот". Это будет филиал Центрального музея Вооруженных сил России, его откроют одновременно с главным храмом ВС РФ в преддверии Дня Победы.

В филиале музея разместятся исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея.

В составе экспозиции галереи "Дорога памяти" создадут единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны.