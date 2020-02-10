Железнодорожное сообщение открыли между Читой и Сретенском после падения автобуса с моста

ТАСС, 10 февраля. Отмененное десять лет назад железнодорожное сообщение между Читой и городом Сретенском, на маршруте между которыми 1 декабря 2019 года рейсовый автобус упал с моста в реку, возобновлено с 10 февраля, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита 1 декабря 2019 года упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от Сретенска. Погибли 19 человек. После трагедии муниципальные власти попросили краевое правительство и руководство Забайкальской железной дороги вернуть отмененный десять лет назад поезд, как более безопасный вид сообщения с Читой.

"В целях обеспечения транспортной доступности населения и в соответствии с заявкой правительства Забайкальского края с 10 февраля 2020 года ОАО "РЖД" назначает курсирование беспересадочного плацкартного вагона в сообщении Чита - Сретенск", - говорится в сообщении.

Вагон будет отправляться со станции Чита-2 два раза в неделю в составе поезда №392/391 сообщением Чита - Благовещенск с прибытием на станцию Куэнга. Далее он будет следовать в составе пригородного поезда № 6260/6259 сообщением Куэнга - Сретенск до станции Сретенск. Со станции Сретенск прицепной вагон станет отправляться в составе пригородного поезда № 6259.

"В связи с назначением курсирования беспересадочного вагона сообщением Чита - Сретенск с 10 февраля будет изменено расписание пассажирских поездов №392 сообщением Чита - Благовещенск и №391 сообщением Благовещенск - Чита", - сообщила пресс-служба.

В Сретенске живет около 7 тыс. человек, расстояние между этим городом и Читой по автомобильной трассе составляет более 360 км. Треть маршрута проходит по региональной дороге, на которой разбился автобус. Каждое утро из Сретенска в Читу выезжает маршрутное такси, днем - рейсовый автобус. Ежедневно этим транспортом пользуются около 60-70 человек.