Российские дипломаты возложили цветы к памятнику Примакову

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники и ветераны МИД России в День дипломатического работника возложили цветы к памятнику выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.

Как рассказали ТАСС участники церемонии, решение о ее организации было принято буквально за несколько часов до мероприятия. Однако вполне возможно, что теперь она станет еще одной традицией Дня дипломата.

Среди участников церемонии были те, кто знал Примакова лично. Из действующих сотрудников МИД на ней присутствовали спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, а также руководители департаментов.

Они возложили к подножию монумента красные гвоздики. Церемония прошла без выступлений.

Памятник Примакову был открыт в сквере напротив высотного здания МИД РФ на Смоленской площади в конце октября 2019 года. Примаков руководил МИД РФ лишь в 1996-1998 годах, однако именно он, в качестве и главы МИД, и руководителя Службы внешней разведки, и премьер-министра заложил многие принципы современной российской внешней политики. Его знаменитый разворот над Атлантикой продемонстрировал и США, и остальному миру, что Россия больше не будет безропотно принимать решения западных столиц.