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Занятия во всех школах Воронежа приостановят на две недели из-за вспышки ОРВИ

Эпидпорог среди школьников в возрасте 7-14 лет оказался превышен на 21,7%

ВОРОНЕЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Занятия во всех школах Воронежа приостановят с 11 до 25 февраля из-за роста числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом в понедельник сообщила ТАСС представитель пресс-службы администрации Воронежа.

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По данным регионального Роспотребнадзора на понедельник, среди школьников в возрасте 7-14 лет эпидпорог был превышен на 21,7%.

"С 11 февраля будет временно приостановлен учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях города, учеба возобновится с 25 февраля", - сказала собеседница агентства, добавив, что на карантин уйдут все учащиеся 121 школы Воронежа - более 108 тыс. детей.

Она уточнила, что сейчас учебный процесс приостановлен в 37 воронежских школах - не учатся школьники в 314 классах. По словам собеседницы, все школьники получат домашние задания, чтобы заниматься самостоятельно под дистанционным контролем учителей. По ее данным, также приостановят занятия все муниципальные учреждения дополнительного образования, например, художественные и музыкальные школы.

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, на прошлой неделе ОРВИ и гриппом в регионе заболели 9,2 тыс. человек, из них 6,2 тыс. детей до 14 лет.

Теги
РоссияВоронежская область
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