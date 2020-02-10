В Стокгольме объявили о новом месте строительства Нобелевского центра

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Новый Нобелевский центр будет построен в центре Стокгольма, в районе Слюссен ("Шлюз"), где Балтийское море соединяется с озером Мэларен. Об этом объявлено на совместной пресс-конференции Стокгольмской мэрии и Нобелевского фонда.

"Нобелевская премия показывает способность идей изменять мир. В эру, когда факты, наука и основополагающие человеческие ценности ставятся под вопрос, необходимо место для идей, знаний и рефлексии", - сказал на пресс-конференции исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен.

"Сейчас, когда Нобелевский центр обретает свой дом в сердце Стокгольма, на место ложится важный фрагмент головоломки развития [реконструкции] Слюссена", - отметил вице-мэр города Юаким Ларссон.

Реконструкция Слюссена планировалась уже давно, но работа шла тяжело: на рассмотрение городской администрации и экспертов было представлено множество проектов, которые один за другим были отклонены.

Окончательное решение о строительстве Нобелевского центра является важным звеном в формировании нового облика Слюссена, одного из главных транспортных узлов Стокгольма, где пересекаются многие транспортные маршруты, считают в администрации города. Это является немаловажным, поскольку упрощает доступ к центру для всех желающих. Он будет расположен у самой воды, и из него будет открываться вид на шведскую столицу.

Сейчас Нобелевский фонд приступит к поиску финансирования строительства нового центра и его архитектора, который должен будет органично вписать его в окружающую городскую среду.

Предполагается, что непосредственное строительство начнется в 2025-2026 годах, а само возведение займет два года.

Отказ в строительстве в другом районе

В мае 2018 года суд по земельным вопросам и экологии аннулировал разрешение областной администрации Стокгольма на строительство Нобелевским фондом собственного центра на острове Блазихольмен. Как отмечалось в вердикте, строительство Нобелевского центра нанесло бы "значительный ущерб национальным интересам в области культуры и окружающей среды на Блазихольмене". Суд был согласен с мнением Управления национального наследия, что представленный план строительства не учитывает исторического контекста и будет способствовать уничтожению городской среды в этом районе с архитектурой XIX-го и начала XX века.

В феврале 2017 года областная администрация дала Нобелевскому фонду разрешение на строительство центра в самом сердце шведской столицы - здания высотой 31,5 метра, площадью 3 тыс. кв. м и стоимостью 1,2 млрд крон (около €120 млн). Для этого на острове, где также находится Национальный музей, должно было быть снесено здание таможни (1876 года), являющееся культурным памятником. Это решение администрации было обжаловано в суде.

Нобелевский фонд планировал переехать в это здание, а также перевести туда находящийся в настоящее время в доме Биржи в Старом городе Нобелевский музей и проводить в центре церемонии вручения премии (сейчас они проходят в Стокгольмской филармонии).

Ряд известных людей выражали свою поддержку новому зданию, в том числе бывший член группы АВВА Бьорн Ульвеус и лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса.

Против строительства нового Нобелевского центра прошло немало акций протеста: по мнению организаторов, высокое современное здание из стекла и стали навсегда испортило бы облик исторической части города. Строительство "похожего на атомную электростанцию монстра в историческом центре" - это провокация, разрушение старого города, пояснял глава организации "Остановите строительство Нобелевского здания" Бьёрн Таррас-Вальберг. Возглавляемая им организация предлагала перенести Нобелевский центр к северной границе центральной части города - туда, где находится парк Хагапаркен и дворец наследной принцессы Виктории, ближе к крупным научным центрам - Каролинскому институту, Королевской высшей технической школе, университету.

К хору протестующих присоединился и голос короля Карла XVI Густава, которые счел, что нет нужды в центре столь гигантских размеров и именно в этом месте. Королева Сильвия, поддержав супруга, предложила провести референдум по этому вопросу.