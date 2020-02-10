Главный нарколог Минздрава выступил за запрет продажи алкоголя пьяным

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Продажа алкогольных напитков в специализированных алкомаркетах, расположенных в отдаленных от жилых районов местах, и только трезвым людям может помочь сократить потребление алкоголя в России. Такое мнение в понедельник высказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в программе "Поздняков" на НТВ.

"Пока меня в этом смысле не поддерживают законодатели. Идея очень проста - весь алкоголь должен быть сосредоточен в больших алкомаркетах, не в жилом районе, а где-то на пустыре. Нужно потратить время человеку, который готов выпить, чтобы туда доехать и купить алкоголь. При чем пьяному человеку алкоголь не должны продавать", - сказал он.

Нарколог отметил, что всего можно выделить четыре ограничительные меры, которые могут помочь снизить потребления алкоголя в России: ограничение продаж по месту и времени, а также увеличение возрастного ценза продажи и цены на напитки. "Он [человек] понимает, что в водке 40 градусов, один градус которой стоит дешевле, чем один градус в вине или пиве. Понятно, что он экономит свои средства и покупает крепкий алкоголь. Это как один из мотиваторов того, что люди переходят на крепкий алкоголь. Поэтому крепкий алкоголь должен быть дорогой, то есть стоимость одного градуса должно быть не меньше, чем в вине или пиве", - добавил Брюн.

Снижение показателя смертности мужчин трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. жителей запланировано в рамках национального проекта "Здравоохранение", а в ходе реализации нацпроекта "Демография" Минздрав России разрабатывает дополнительные меры по борьбе с опасным потреблением алкоголя, курением и другими факторами риска.